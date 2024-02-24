4 وجوه مختلفة لريهام حجاج في دراما رمضان.. آخرها مسلسل صدفة

حاز البرومو الرسمي، الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لمسلسل صدفة، إعجاب قطاع كبير من الجمهور، الذين عبروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شوقهم لعرض المسلسل خلال السباق الرمضاني 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول فتاة شعبية تُدعى صدفة تجسدها الفنانة ريهام حجاج.

اختلاف دور ريهام حجاج في مسلسل صدفة

يُعتبر دور الفنانة ريهام حجاج في مسلسل صدفة مختلف عن طبيعة أعمالها التي قدمتها خلال 3 مواسم رمضانية سابقة، كانت تُجسد فيها بطولة فتاة من عائلة أرستقراطية تعيش حياة مُرفهة، إلا أنها تقوم هذا العام بدور صدفة الفتاة الشعبية التي تعمل في إحدى المدارس، وتمر بالعديد من الأحداث الطريفة حتى تُقابل صاحب سلسلة صالونات لتصفيف الشعر الذي يقوم بدوره خالد الصاوي.

صدفة هو التعاون الرابع الذي جمع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، إذ حققا سويًا نجاحات متتابعة خلال 3 مواسم رمضانية أدت فيها حجاج بطولة مسلسل جميلة في عام 2023، ومسلسل يوتيرن 2022، ولما كنا صغيرين الذى عرض عام 2020.

أدوار البطولة خلال 3 مواسم رمضانية

درات أحداث مسلسل لما كنا صغيرين الذي عُرض عام 2020، في إطار تشويقي حول 5 أصدقاء تخرجوا من الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، حتى وقعت جريمة قتل غيرت مجريات الأحداث، كان محورها الفنانة ريهام حجاج.

وفي عام 2021 جسدت ريهام حجاج دور «يارا الكردي» ضابطة ملاحة بحرية ضحت بعملها ومستقبلها من أجل زوجها «يوسف»، الذي طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذي كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأي، إلا أنها تتعرض لحادث يغير مجرى حياتها بالكامل.

وتدور قصة مسلسل جميلة للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، يسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، وتظهر بطلة العمل بدور جميلة متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.