«واد جدع وطيب».. عصام السقا يكشف عن شخصيته في مسلسل «صدفة»

نشرت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، فيديو للفنان عصام السقا، والذي يشارك هذا العام في أكثر من مسلسل من بينهم «صدفة» بطولة النجمة ريهام حجاج، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة، ويشارك في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل.

والفيديو عبارة عن لقاء سريع مع السقا، من كواليس تصوير مسلسل صدفة تحدث فيه عن شخصيته في العمل والتي قال عنها: «عامل شخصية واد جدع ومخلص وطيب، وكفاية علشان منحرقش، ولو قابلت الشخصية اللي بلعبها دي في الحقيقة هنصحها متعملش كده تاني وربنا يهديكي».

وعن الصدفة في حياة عصام السقا، قال إنه ينتظر حدث هام في حياته يتمنى أن يحققه، وأن لا يحدث عن طريق الصدفة، ويحصده نتيجة إنجازه الشخصي، وأنه شخص يحب الصدف بشكل عام قائلًا: «أنا بحب اعيش اللحظة لو حاجة جت لي صدفة هحبها وهستغلها».

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ومن الأبطال المشاركين في «صدفة» خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب وغيرهم، والمسلسل تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.