على غرار ريهام حجاج في مسلسل صدفة.. هل للإنسان نصيب من اسمه؟

ربما على غير المعتاد، قررت الفنانة ريهام حجاج تغيير جلدها هذا العام، من خلال مسلسل صدفة المقرر أن تشارك به في الموسم الرمضاني 2024، إذ تخلت الفنانة عن الأدوار التشويقية والتي تظهر فيها بدور السيدة الثرية، حسبما كشف عنه «برومو» العمل.

قصة مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج

وتجسد الفنانة ريهام حجاج، خلال أحداث مسلسل صدفة، شخصية كوميدية، تدعى «صدفة عجيبة» والتي تجد نفسها عن طريق الصدفة بحياة صاحب سلسلة صالونات شعر كبيرة يدعى فؤاد مهران، لتتوالى العديد من الأحداث الشيقة التي تتعرض لها صدفة، وكأن حياتها حملت ملامح من اسمها.

على غرار مسلسل صدفة.. هل للإنسان نصيب من اسمه؟

هل للإنسان نصيب من اسمه؟.. سؤال يدور في أذهان الكثير، إذ يذهب البعض بوجود حديث يشير إلى أن للإنسان نصيبا مشتقا من اسمه، وهو ما رد عليه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية.

وأوضح «عاشور» إنه لا يوجد حديث يعني أن للإنسان نصيبًا من اسمه، ولكن هناك معنى حديث يحث على اختيار الأسماء الحسنة لأبنائنا وبناتنا، مراعاة لحالتهم النفسية.

وأشار المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، في فيديو سابق، نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، إلى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) حثنا على اختيار الأسماء التي تشرح الصدر ولها معنى جمالي.

الإفتاء: اختاروا الأسماء التي تتسق مع الذات

ونوه الدكتور مجدي عاشور، بأن علماء النفس، وصلوا إلى أنه من الممكن ارتباط الاسم مع الذات، ما يجعل الإنسان في حالة من الاتساق بين الذات والاسم: «مفيش حاجة بتقول إن لكل إنسان من اسمه نصيب، لكن في معنى بيقول إننا نختار أسامي طيبة تريح أنفسنا وأنفس أولادنا».