لتجنب مصير ريهام حجاج في مسلسل صدفة.. إزاي تحدد هدف حياتك؟

وجبة درامية كوميدية دسمة تقدمها الفنانة ريهام حجاج، عبر مسلسل صدفة، تعرض على شاشات المتحدة في رمضان المقبل، وتدور أحداثه حول مدرسة تاريخ تتعرض لكثير من المشكلات في حياتها، وتشعر أنها بلا هدف، بحسب ما كشفه البرومو التشويقي للمسلسل.

مسلسل صدفة

نال برومو مسلسل صدفة إعجاب الجميع، خاصة اللقطة التي تظهر فيها صدفة، ويسألها أحد الأشخاص: «إيه هدفك في الحياة؟»، لترد: «إيه السؤال الصعب ده»، ما يطرح سؤالا مهما: كيف يحدد الشخص أهدافه في الحياة؟

كيف تحدد هدفك في الحياة؟

تحديد الهدف في الحياة متوقف على عدة أشياء، بحسب راندا طحان، أخصائية الصحة النفسية والإرشاد الأسري، خلال حديثها لـ«الوطن»: «جلسة عصف ذهني لازم الشخص يقعدها مع نفسه، ويشوف إيه أكتر الحاجات إللي بيتمناها، وعلى أساسها بيحدد أهدافه، وبيبقى في هدف معين هو الأولوية دايمًا بحسب تفضيلات الشخص، وهو عاوز إيه، وده بيكون مفيد في الحياة»، مؤكدة أن أكثر هدف يتردد بداخلك هو أهم هدف في الحياة.

قواعد مهمة لتحديد الأهداف

لتحديد أهدافك وتكريس حياتك لتحقيقها، اتبع الخطوات التالية:

وبذلك تحدد أهدافك وتتكرس لتحقيقه

- لا تتعجل في خطواتك في الحياة.

- حدد أهدافا ملائمة لشخصيتك وظروف حياتك.

- حدد فترات زمنية تتوقع من خلالها تحقيق الهدف.

- سجل كل الطرق المتاحة لتحقيق الهدف.