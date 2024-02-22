«شرير بشكل غير تقليدي».. تفاصيل دور أحمد سلامة في مسلسل سر إلهي

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يتلهف عشاق متابعة المسلسلات الرمضانية لمعرفة أحداث الأعمال المنتظرة، لتحديد المناسب لأذواقهم ولأسرتهم، ومن ثم ترقب مواعيد عرضه لمشاهدته، ومن الوجبات الدرامية الدسمة مسلسل سر إلهي، بحسب وصف مؤلفه أمين جمال، موكدًا أنه عملا مختلفا واستثنائيا.

قصة مسلسل سر إلهي

تناقش أحداث مسلسل سر إلهي قضية اجتماعية، تدور حول علاقة الأخوة ببعضهم، خاصًة بعد تدخل الأموال فيما بينهم، إذ تتعرض بطلة المسلسل للغدر من أشقائها، ما يجبرها على تفضيل العيش بمفردها، والتخطيط للانتقام من كل اللذين تعرضوا لها بالأذى، عبر أحداث العمل.

دور أحمد سلامة في مسلسل سر إلهي

ويشهد المسلسل أدوار مميزة لكل أبطاله، من بينهم الفنان أحمد سلامة، الذي صرح خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة»، على «dmc»، بأنه لا يقدم سوى الأدوار الخارجة عن المألوف، وأفاض الشرح عن دوره في مسلسل سر إلهي، موضحا أنه يجسد دور الشرير بشكل غير تقليدي، من خلال شخصية المحامي، الذي لا يهتم إلا بمصالحه الشخصية، مشيرا إلى أن دوره سيكون «الضلع الأكبر في تغيير أحداث المسلسل من وقت لآخر».

وتجسد الفنانة روجينا، شخصية «نصرة»، التي تربطها علاقة زوجية مع الفنان محمد ثروت، وعلاقة أخوية مع الفنانة نهى عابدين، ورنا رئيس، بالإضافة إلى الفنان يوسف الأسدي، ويتميز دورها بتعدد الأبعاد النفسية للشخصية، أي ستظهر بطباع مختلفة مع تسلسل أحداث العمل.

أبطال مسلسل سر إلهي

يتصدر مشهد البطولة الفنانة روجينا، ومعها كل من: مي سليم، ورشا مهدي، ونهى عابدين، رنا الرئيس، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحمد ثروت، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ويوسف الأسدي.