المؤلف أمين جمال: مسلسل سر إلهي يتناول قضايا الأسرة المصرية في 15 حلقة

قال المؤلف أمين جمال، إن مسلسل سر إلهي يتكون من 15 حلقة، ويتناول قضية اجتماعية تخص الأسرة المصرية، وطريقة تعامل الأشقاء عند دخول الأموال كطرف ثالث بينهم، لافتا إلى أن المسلسل من إخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن بطولة الفنانة روجينا التي تقوم بشخصية مختلفة عن ما تقوم به.

تفاصيل مسلسل سر إلهي

وأضاف «جمال»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ جميع ممثلي المسلسل يبذلون كل الجهد لكي يخرج العمل بصورة جيدة تنال إعجاب المشاهد المصري، في ظل باقة ضخمة من أعمال رمضان 2024 المتنوعة والمختلفة.

مسلسلات الشركة المتحدة

وتابع، أن هناك تركيبة فنية معينة تخص مسلسلات شهر رمضان، وتركيبة أخرى تخص مسلسلات خارج هذا الشهر، لكن الموسم الأهم هو الموسم الرمضاني، قائلا: «رمضان بالنسبة لنا مثل كأس العالم، فيه عدد كبير من المسلسلات والمشاهد، هو اللي بيقرر هيشوف إيه على أساس قوة المسلسل، والجمهور بطبعه مختلف ولازم يبقى عنده كل الأشكال والأنواع من الاجتماعي والأكشن والتاريخي وغيره وده اللي بتقدمه الشركة المتحدة».