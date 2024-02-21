بنات الفنانين يشاركن في دراما رمضان 2024.. بينها مسلسل سر إلهي وإمبراطورية ميم

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، ويبدأ السباق الرمضاني بمسلسلات عديدة، تتنوع بين الدراما الاجتماعية والشعبية والأكشن والكوميديا، ويشارك بنات بعض الفنانين، في الأعمال الدرامية، ومنهن مريم زكي، التي تلعب دورًا في مسلسل «سر إلهي»، من بطولة والدتها الفنانة روجينا.

تلعب مريم زكي ابنة الفنانة روجينا والفنان أشرف زكي، دورًا محوريًا في مسلسل «سر إلهي»، خلال السباق الرمضاني الحالي 2024، وظهرت في برومو العمل الفني.

مريم زكي تخوض السباق الرمضاني مع والدتها

للمرة الثانية تخوض مريم زكي السباق الرمضاني مع والدتها الفنانة روجينا، وتصور بعض الفيديوهات مع ووالدتها، خلال كواليس العمل، وتنشرها عبر الحسابات الرسمية لها، على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى دعم والدها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، من خلال نشره «البوستر» الدعائي لمسلسل «سر إلهي».

مسلسل «سر إلهي» من بطولة كوكبة كبيرة من الفنان، أبرزهم الفنانة روجينا ، الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين، والعمل الدرامي من ﺇﺧﺮاج رؤوف عبدالعزيز.

يشارك 3 من بنات في دراما رمضان 2024

ويشارك في دراما رمضان 2024، 3 من بنات الفنان أحمد زاهر، لتتواجد عائلة الفنان أحمد زاهر بقوة، على الساحة الفنية، إذ تشارك «ملك» الأبنة الكبرى في مسلسل «محارب»، بطولة الفنان حسن الرداد، الفنان ماجد المصري، الفنان أحمد زاهر، الفنانة نيرمين الفقي، والعمل درامي من إخراج شيرين عادل.

تشارك ليلى زاهر في مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»

تشارك «ليلى» ابنة الفنان أحمد زاهر، في مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»، مع الفنانة سلمى أبو ضيف، الفنانة انتصار، الفنان إسلام إبراهيم، بينما تنضم شقيقتها «منى»، إلى مسلسل «امبراطورية ميم»، بطولة الفنان خالد النبوي، الفنانة حلا شيحة، الفنانة نشوى مصطفى، والعمل الدرامي من إخراج محمد سلامة.