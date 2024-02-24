النائب علاء عابد: «رأس الحكمة» يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن العلاقات المصرية الإماراتية تُمثل نموذجًا يُحتذى به في التعاون بين الدول العربية.

رأس الحكمة مؤشر جديد على قوة العلاقات

وأوضح عابد، أن مشروع رأس الحكمة يؤكد عمق العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين مصر والإمارات.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مشروع رأس الحكمة بمثابة مؤشر جديد على قوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية، وخطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتابع أن المشروع دليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ومساهمة قوية في تحقيق التنمية المستدامة بمصر.

وأضاف رئيس نقل النواب، أن صفقة رأس الحكمة تتضمن استثمارات ضخمة من الجانب الإماراتي، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، علاوة على تنمية منطقة رأس الحكمة وجعلها مركزا اقتصاديا وسياسيا مهما.

ولفت إلى أن صفقة رأس الحكمة تُؤكّد عمق العلاقات المصرية الإماراتية، كما تمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، وتحقيق التنمية والازدهار لكلا البلدين.

وأشار رئيس نقل النواب إلى التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، والدعم المتبادل بين مصر والإمارات في مختلف المواقف، علاوة على التوافق في الرؤى والأهداف بين البلدين.

شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري

وتابع «عابد»، أن مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات العربية المتحدة إنجاز كبير ضخم وسيحقق العديد من المكاسب المتعددة والكبيرة للاقتصاد الوطني، ويعد بمثابة شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري ونقطة تحول فارقة في الاقتصاد الوطني، وبداية لإنفراجة اقتصادية كبيرة لمواجهة جميع التحديات وفرصة كبيرة لخلق فرص استثمارية لدعم الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن المشروع يعد أكبر صفقة استثمارية غير مسبوقة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، فضلا عن ضبط السوق المصرية واستعادة عافية الاقتصاد الوطني.