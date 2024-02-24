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نجل هاني الناظر يرثي والده بكلمات مؤثرة: «نفتقد وجوده وتلقينا بشارات طيبة»

كتب:

آية أشرف
05:27 م | السبت 24 فبراير 2024
الطبيب الراحل هاني الناظر

الطبيب الراحل هاني الناظر

علّق الدكتور محمد الناظر، نجل استشاري الجلدية الراحل هاني الناظر، على وفاة والده للمرة الأولى، بعد أيام من رحيل الطبيب الشهير إثر صراعه مع مرض السرطان.

نجل هاني الناظر يعلق على وفاة والده:

وتحدث نجل هاني الناظر عن المأساة التي يعيشها منذ فقدان والده، مشيراً إلى كيف هون عليه حب الناس ودعواتهم لحظات الفقد والحزن.

وكتب محمد الناظر عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «بقدر ما أشعر بالافتقاد لوجوده، بقدر ما شعرت في الأيام القليلة الماضية بمدى حب الناس له، والأثر الطيب الذي تركه في نفوسهم، والدعوات الطيبة التي تلقيناها».

وتابع: «بقول فعلا الحمد لله، كلنا هنموت، بس حسب كل واحد بيموت على إيه» 

وفاة الدكتور هاني الناظر:

رحل عن عالمنا، الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، خلال الأيام الماضية، بعد صراع 5 أشهر مع مرض السرطان. 

وكانت  آخر وصايا الدكتور هاني الناظر، طبيب الأمراض الجلدية الشهير، والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، عبارة عن نصائح للأمهات ومتابعيه من المرضى، عبر صفحته الرسمية، والتي لاقت تفاعلا من متابعيه، إذ ظل يقدم نصائحه حتى في أصعب ظروفه الصحية. 

 

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