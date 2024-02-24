انعقاد لجنة مقابلات الدفعة الثانية من مبادرة 1000 مدير مدرسة بقنا

ترأس الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لجنة المقابلات الشخصية التي تنظمها مديرية التربية والتعليم بقنا، لاختيار ممثلي المديرية بالدفعة الثانية من مبادرة 1000 مدير مدرسة، بحسب الإعلان الذي نشرته.

ونص الإعلان على، أن يكون المتقدم شاغلا لوظيفة وكيل مدرسة، ويتراوح عمره من 35: 45 عاما، وأن يتمتع باللياقة البدنية والذهنية، وصاحب رؤية سديدة وبصمة واضحة في مكانه، ويمتلك ثقافة عامة، وقادر على استكمال برنامج القيادة التربوية في مراحله المتقدمة.

1000 مدير مدرسة

انعقدت اللجنة في أول أيام عملها بعضوية منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، الدكتور وائل سيد مدير عام التعليم العام وأستاذ بكلية التربية جامعة جنوب الوادي، أحمد زين موجه عام مالي وإداري، خالد هاشم مدير الإدارة القانونية، محمد حمدان مدير إدارة الموارد البشرية، حمدي بخيت مدير إدارة تنسيق التعليم الابتدائي، وأيمن الزعيم موجه عام علم النفس بالمديرية، وتستأنف اللجنة إجراء المقابلات غدا لاستكمال أعمال الاختبار والتقييم للمتقدمين.

وأكد الوكيل وأعضاء اللجنة، اختيار أفضل العناصر وأصحاب الكفاءة والمهارات العلمية والتكنولوجية التي تمثل المديرية خير تمثيل.

وأضاف أن المبادرة التي نفذتها وزارة التربية والتعليم العام الماضي، أسفرت عن وجود 11 خريجا يشغلون وظيفة مدير مدرسة بقنا، تم تأهيلهم وتدريبهم لمدة تجاوزت ستة أشهر بإحدى الجهات السيادية، ويحملون مهمة تغيير المؤسسة التعليمية التي يمثلونها، ونقلها إلى مستوى متميز.