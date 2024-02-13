وكيل «تعليم قنا» يكرم الفائزين بمسابقة «مدرسة خضراء»

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم الثلاثاء حفل تكريم المدارس الفائزة في مسابقة «مدرسة خضراء»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «تختة خضراء» برعاية جهاز شئون البيئة وبالتعاون مع المديرية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجمع إعلام قنا وجمعية فتيان الكشافة بمقر المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا.

جاء ذلك بحضور منال عبدالوهاب وكيل المديرية وصابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية والمهندس الحسين محمد مدير جهاز شئون البيئة والدكتور عبدالله عرابي ممثل شركة المياه والشرب ويوسف رجب مدير مجمع إعلام قنا، والدكتور محمد دويدار رئيس جمعية فتيان الكشافة بقنا والدكتور بخيت محمد مدير عام إدارة قفط التعليمية وعبدالله القباني مدير عام إدارة قوص التعليمية، ووفاء رشاد مدير عام إدارة قنا التعليمية وأسامة قدوس مصطفى مدير ادارة العلاقات العامة وأشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية وايرينى سمير مدير ادارة البيئة والسكان بالمديرية والدكتور محمد عيد مدير المركز الاستكشافي للعلوم والدكتورة اميمة البدرى نائب المدير والمهندس أسعد محمد مسئول الإعلام بجهاز شئون البيئة.

استهل الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم ورحب وكيل الوزارة بالحضور ، وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في فى كلمته الى ان مشروع المدرسة الخضراء يهدف إلى تشجيع الطلاب للمحافظة على البيئة وأخذ جزء کبير من المسئولية ، للحفاظ على الموارد الطبيعية وکذلک ، المحافظة على موارد كافية لتلبيه احتياجات الأجيال القادمة.

وأشار «السيد» أن المبادرة استهدفت بناء قدرات وتمكين عدد 5 مدارس بالمرحلة الابتدائية من خلال تدريب وتأهيل معلميها وطلابها ليكونوا سفراء للبيئة قادرين علي مراعاة البعد البيئي في كل أنشطة العملية التعليميةفتمكنوا من إعادة تدوير المخلفات المدرسية وتصنيفها والاستفادة منها.

وهنأ وكيل الوزارة المدارس الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى حيث فازت مدرسة قفط الابتدائية المشتركة بالمركز الأول ومدرسة كاثوليك حجازة الأبتدائية بقوص بالمركز الثانى وفازت مدرسة تحيا مصر 2 المتميزة للغات بالمركز الثالث.

وفي نهاية الحفل قدمت شركة المياه والشرب درع التكريم للدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم وقام وكيل الوزارة بتكريم مديري الادارت الفائزة بالمراكز الثلاثة الاولى بإهدائهم شهادات تقدير ودروع تقدير لإسهاماتهم المثمرة وجهودهم المبذولة في نجاح المبادرة كما كرم وكيل الوزارة ممثل شركة المياه والشرب ومدير مجمع اعلام قنا ومدير إدارة البيئة والسكان ومدير جمعية فتيان الكشافة وعدد من منسقي المبادرة بجهاز شئون البيئة والكشافة ومدير المركز الاستكشافي ونائب مدير المركز ومديرى المدارس الفائزة ومنسقى المبادرة والطلاب المشاركين فى المسابقة .