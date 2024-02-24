أفكار تجهيز زينة رمضان للبيت.. بأحدث الأشكال افرح أنت وأسرتك

تزيين الشوارع والمنزل من الطقوس والعادات الرمضانية التي يحرص المسلمون عليها في الشهر المبارك منذ سنوات طويلة، فهي تزرع البهجة في قلوب الكثير خاصة الأطفال، لذلك يبدأ البعض منهم بتزيين شرفات المنزل وغيرها من الأماكن استعدادا لشهر رمضان الذي تفصلنا أيام قليلة عن قدومه، لكن ربما البعض الآخر لم يكن لديه القدرة على الابتكار، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أفكار تجهيز زينة رمضان للبيت بأحدث الأشكال.

أفكار تجهيز زينة رمضان للبيت

تكون أفكار تزيين زينة رمضان للبيت عديدة ومتنوعة، إذ يمكن وضع بعض الديكورات الرمضانية مثل الشموع التي توضع داخل علب زجاجية مدون عليها رمضان كريم في جميع زوايا الغرفة، بالإضافة إلى الصناديق المصنوعة من الخشب الإسلامية وبها مصحف أو تحمل صورا عديدة للعائلة وفقا لما ذكره موقع «property finder».

من ضمن أفكار تزيين زينة رمضان للبيت، هي تغطية الوسائد في غرف المنزل بالطابع الرمضاني وأيضا من الممكن أن يتم وضع الفوانيس الرمضانية ذات الأحجام الصغيرة في جميع أرجاء المنزل سواء على السفرة أو المكتب وأيضا يمكن وضع وصلة الإضاءة المليئة بالفوانيس والنجوم وغيرها من الأشكال الرمضانية.

تزيين المنزل في رمضان

لم تقتصر الديكورات الرمضانية عند هذا الحد، إذ يمكن أيضا وضع لوحات تكون مدونة بكلمات عربية أو زخرفة إسلامية مثل رمضان كريم أو بعض الآيات القرآنية يتم بها تزيين حوائط منزلك.

استبدال مفرش السفرة التقليدي بمفرش مصنوع من الخيامية، حيث إن هذا النوع من المفروشات يعطي إحساسا بالأجواء الرمضانية، ولكن من الضروري مع مراعاة حسن اختيار الألوان بما يناسب ألوان الغرفة أو أثاث المنزل الخاص بك، كما يمكن أن إنشاء ديكور ركن خاص للعبادة وتلاوة القرآن وصلاة التراويح ويوضع فيه كرسيًّا وطاولة مزينة بمفرش الخيامية.