أماكن تطعيمات عمرة رمضان 2024 في المحافظات.. الخريطة كاملة

أعلنت وزارة الصحة، عن أماكن تطعيمات عمرة رمضان 2024 في المحافظات، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك وسعي الحجاج إلى تلقي تطعيمات العمرة ليتمكنوا من إنهاء الإجراءات اللازمة للسفر إلى الأراضي المقدسة وإتمام العمرة.

وتستعرض الوطن، أماكن تطعيمات عمرة رمضان 2024 في المحافظات، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها إلى متابعيها على مدار الساعة.

أماكن تطعيمات عمرة رمضان 2024 في المحافظات

أماكن تطعيمات عمرة رمضان 2024 في القاهرة:

مكتب صحة نصر أول 14 شارع عمارات رابعة.

مكتب صحة التجمع الأول المجاورة العاشرة.

مكتب صحة الست خضرة شارع راغب.

مكتب صحة الأسمرات شارع 9.

مكتب تطعيم الحجر الصحي بالمطار صالة 1.

مكتب صحة المحكمة 32 شارع الحجاز.

مكتب صحة نصر ثان الحي السادس.

مكتب صحة الشريف بجوار مترو الخلفاوي.

مكتب صحة المعادي 71 ميدان التعاون.

مكتب صحة عابدين 197 ش التحرير.

مكتب صحة قصر النيل 7 ش رضا.

أماكن تطعيمات عمرة رمضان 2024 في محافظة دمياط

مكتب الحجر الصحي بميناء دمياط.

مكتب دمياط الجديدة بالمركز الطبي العام

مكتب صحة أول دمياط .

مكتب صحة الزرقا كوبري المركز.

أماكن تطعيمات عمرة رمضان 2024 في الشرقية

مكتب صحة أول الزقازيق.

مركز طبي أول أبو كبير.

مركز طبي كفر صقر.

مركز طبي القنايات.

المركزي الطبي بالحسينية.

مكتب صحة منيا القمح أول.

مكتب صحة أول بلبيس.

أماكن تطعيمات عمرة رمضان 2024 في الإسكندرية

مكتب صحة المندرة.

مكتب صحة سموحة.

مكتب المراقبة الدولية.

مكتب صحة العامرية ش القسم.

وحدة العجمي البحرية الهانوفيل.

الحجر الصحي بميناء الإسكندرية.

أماكن تطعيمات عمرة رمضان 2024 في بورسعيد

مكتب التطعيم الدولي بالحجر الصحي حي العرب.

مكتب صحة بورسعيد أول شارع النهضة.

أماكن تطعيمات عمرة رمضان 2024 في القليوبية

مكتب صحة بنها رابع المركز الطبي العام.

مكتب صحة حجازي.

المركز الطبي بكفر شكر.

مركز طبي الشباب العبور.

مركز طبي الخانكة أول المثلث.

مركز طبي الخصوص.

مركز طبي بهتيم ثاني.

المركز الطبي بشبين القناطر.

مركز طبي طوخ.

مكتب صحة القناطر الخيرية أول.

مركز طبي قليوب المحطة.

أماكن تطعيمات عمرة رمضان 2024 في كفر الشيخ

مكتب صحة فوة.

مكتب صحة قلين.

مكتب صحة بيلا.

مكتب صحة سيدي سالم.

مكتب صحة كفر الشيخ أول.

مكتب صحة دسوق.

مكتب صحة مطوبس.

مكتب صحة الحامول.

وفيما يتعلق بأماكن تطعيمات عمرة رمضان 2024 في باقي المحافظات، جاءت كما هو مرفق على النحو الآتي:-