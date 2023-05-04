أماكن وعناوين مكاتب تطعيمات الحجاج بالقاهرة.. ضرورية للوقاية من العدوى

نصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين الذين يستعدون لأداء فريضة الحج هذا العام، بالحصول على التطعيمات ضد الأمراض المعدية، قائلة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية: «وأنت تستعد لرحلة الحج تذكر أن تطعيمات الأمراض المعدية: فيروس كورونا والالتهاب السحائي، ضرورية للوقاية من العدوى فلا تنساها».

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023، حسبما أعلنتها وزارة الصحة.

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 في القاهرة

وجاءت أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 في القاهرة على النحو التالي:

- مكتب تطعيم الحجر الصحي بالمطار

- مكتب صحة المحكمة

- مكتب صحة نصر ثان

- مكتب صحة الشريف

- مكتب صحة المعادي

- مكتب صحة عابدين

- مكتب صحة قصر النيل

- مكتب صحة نصر أول

- مكتب صحة التجمع الأول

- مكتب صحة الست خضرة

- مكتب صحة الأسمرات

- مكتب صحة الزاوية القديمة

- مكتب صحة العباسية

- مكتب صحة المنيل

- مكتب صحة الأندلس

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 في الجيزة

فيما جاءت أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 في الجيزة على النحو التالي:

- مكتب التطعيم الدولي

- مكتب صحة الطالبية

- مركز ميت عقبة

- مكتب صحة كرداسة

- مكتب صحة أكتوبر

- مكتب صحة الحوامدية

- مكتب صحة الباويطي

- مكتب صحة أطفيح

- رعاية شمال العياط

- مركز صحي زين

- رعاية طفل البدرشين

- مكتب صحة أوشيم

- رعاية طفل زايد

- مكتب صحة الصف

- وحدة نكلا

أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 بالمحافظات

ولمعرفة أماكن وعناوين مكاتب تطعيم الحجاج 2023 بمحافظات الجمهورية، من خلال الدخول اللينك المخصص لذلك هنــــــــا.

مواعيد عمل مكاتب تطعيم الحجاج

وتعمل مكاتب التطعيم للحج بالقاهرة والجيزة 2023 يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا، ماعدا الإجازات والعطلات الرسمية، ويجري تقديم الخدمات والأمصال والتطعيمات الإلزامية، وتشمل لقاح الإنفلونزا الموسمية ويحصل عليها الحاج قبل السفر بـ15 يوما على الأقل لجميع الفئات العمرية، أما التطعيم الرباعي يكون قبل موعد السفر بـ10 أيام على الأقل لجميع الفئات العمرية.