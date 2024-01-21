يبحث العديد من المواطنين الفترة الحالية عن أسعار ومواصفات أرخص 4 سيارات عائلية جديدة في مصر، وتختلف حسب النوع الذي يرغب المواطن في شرائه، في ظل وجود إقبال على شراء السيارات، وفقا لما ذكره منتصر زيتون عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، لـ«الوطن».

مواصفات وأسعار سيارة جلوري 330s

وأضاف «زيتون»، أن أسعار ومواصفات أرخص 4 سيارات عائلية جديدة في مصر تبدأ من 600 ألف جنيه، وذلك بالنسبة لسيارة جلوري 330s ولتي تتمتع بمواصفات عالية تتمثل في 1240 سي سي و4 سلندر، كما تتمتع بخاصية ABS التي تسهم في عدم انغلاق الفراميل، بالإضافة لوجود فرش جلد من الداخل.

مواصفات وسعر سيارة ساوإيست DX7 Nova العائلية

وأوضح عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أن سعر سيارة ساوإيست DX7 Nova العائلية تصل قوتها إلى 1500 سي سي و198 حصانا، ويصل سعرها إلى 900 ألف جنيه.

سعر سيارة فولفو XC90 العائلية

وأشار منتصر زيتون إلى أن سعر سيارة فولفو XC90 يصل إلى 3 ملايين و900 ألف جنيه، وهي 300 حصان وتصل سرعتها القصوى إلى 215 كيلومترا في الساعة.

مواصفات وسعر شيري تيجو 3 الـSUV

وأضاف عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أن سعر سيارة شيري تيجو 3 «SUV»، إلى 1600 سي سي، وبقوة حصان تبلغ 125، وسعرها يصل إلى 600 ألف جنيه.