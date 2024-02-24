تراجع أسعار الذهب اليوم.. هل يستمر الانخفاض خلال الفترة المقبلة؟

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب وعضو الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إن تراجع أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي لم يكن وليد اللحظة، لكنه حدث خلال الأيام القليلة الماضية، حتى قبيل توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى ما بين مصر والإمارات بفضل مبادرة «زيرو جمارك»، التي جرى من خلالها دخول كميات كبيرة من الذهب للسوق المصري، ما أدى إلى وجود وفره في المعروض وثبات في معدلات الشراء، ما انعكس بالأخير على تراجع الذهب لأكثر من 400 جنيه دفعه واحدة.

مبادرة زيرو جمارك:

وأضاف «فرج»، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنّ تراجع أسعار الذهب اليوم جاء بسبب السياسة الأخيرة التي اتبعتها وزارة التموين، والتي أدت إلى دخول كميات كبرى من الذهب للسوق المصري، أقرها الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، لدخول الذهب ضمن مبادرة «زيرو جمارك»، الأمر الذي أدى إلى استمرار دخول الذهب دون رسوم عليه، ما زاد من كميات المعروض وتراجع حده ارتفاع أسعار الذهب.

استقرار أسعار الذهب:

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد حالة من الاستقرار والهدوء في سعر الذهب، عند معدلات ما بين 2800 أو 2900 كسعر جرام الذهب عيار 21، إذ إن ذلك السعر هو المقارب من السعر العالمي للذهب، وهو السعر الذي سيستقر عنده سعر المعدن الأصفر.

أما عن الوقت الأفضل لشراء الذهب، فقد أكد مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب وعضو الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الوقت بات مناسبًا لمن يريد شراء الذهب خلال الوقت الحالي، إذ إن سعره بات مقاربًا للغاية من سعر الذهب عالميًا، وسيثبت عند ذلك المعدل لفترة.

وأشار «فرج» إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة تكاملية لتوفير الذهب في الأسواق، وكذا المنتجات الاستهلاكية للمواطنين عبر معارض «أهلًا رمضان»، والتي توفر فيها المنتجات بأسعار أقل من سعر السوق بواقع 30%، الأمر الذي يحدث في كل المعارض على مستوى الجمهورية.