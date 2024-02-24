تراجع حاد في أسعار الذهب.. جرام 21 يخسر 590 جنيهًا خلال أسبوع

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من التراجع الحاد منذ بداية تعاملات يوم الاثنين الماضي، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 590 جنيهًا، من بينها 220 جنيهًا مع بداية تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليهبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 2980 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 2035 دولارًا.

تراجع الدولار بالسوق الموازي

أضاف إمبابي، أن أسعار الذهب تراجعت بفعل تراجع الدولار بالسوق الموازي، تزامنا مع انتهاء التعاقد من مشروع تطوير رأس الحكمة، بما يسهم في توفير سيولة دولارية لتعزيز الاستثمارات في السوق..

وأكد أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3406 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2554 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1987 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 23840 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.1% وبقيمة 22 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس.

أسعار الذهب بالأسواق المحلية

وأشار إلى ضرروة حفاظ المواطنين على الذهب المملوك لهم وعدم التوجه للبيع مع تراجع الأسعار إذ لا يعني ذلك التراجع إلى الانهيار الكامل للأسعار، فمن الممكن أن يكون مؤقتًا.