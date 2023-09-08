إجراءات أساسية قبل موسم زراعة البطاطس في الشتاء

وضع مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عدداً من الإجراءات الأساسية التي يجب اتباعها قبل زراعة البطاطس للحصول على موسم زراعي جيد، وذلك للموسم الزراعي الشتوي المقبل الذي يبدأ خلال الأيام المقبلة.

أهمية البداية الصحيحة للموسم الزراعي

أكد المركز في تقريره على أهمية البداية الصحيحة للموسم الزراعي للبطاطس للحصول علي نبات قوي سليم، فمن الضروري عدم استخدام أسمدة اليوريا كمصدر ازوت خلال التسميد، كما يمنع تماماً زيادة كمية مياه الري عن المطلوب، كذلك فلا يجب الزراعة بشكل سطحي للتقاوي، وأن يكون معدل التخطيط مناسب بمسافة 5 إلى 9 خطوط في «القصبة».

التخطيط السليم للزراعة

أشار المركز الذي يهتم بالتخطيط السليم للزراعة إلى أهمية إضافة أسمدة التجهيز وهي السماد العضوي مضاف إليه 400 كيلو سوبر فوسفات يضاف إليه 100 كيلو لكل من سلفات النشادر والكبريت الزراعي على 25 كيلو سلفات ماغنسيوم، مع أهمية مكافحة الحشائش مبكراً وقبل انبات البطاطس، كذلك فيجب أن تتم عملية الري على الحامي خلال فصل الشتاء.

أوضح المركز أن تلك الخطوات تضمن نسبة انبات عالية، ومعدل وسرعة انبات قوية وانبات اكبر عدد من العيون في التقاوي، وتجانس كبير في النمو، مع شبكة جذور قوية مع عدم هياج النمو الخضري على حساب تكوين مجموع جذري قوي.

الحذر من عدة ظواهر تحدث للبطاطس

لفت المركز لأهمية الحذر من عدة ظواهر تحدث للبطاطس أهمها اضطراب حركة الهرمونات الداخلية وزيادة معدل ما يعرف بتنفس الظلام، كذلك يجب الحذر من الخلل في التوازن بين معدلات نمو الجذور ومجموعها الخضري في بداية موسم النمو.