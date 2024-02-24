طريقة مذاكرة «تخليك تطلع الأول».. نصيحة حسام موافي لتنظيم الوقت في رمضان

يفكر العديد من الطلاب، خاصة طلاب الثانوية العامة، في تنظيم وقت المذاكرة خلال شهر رمضان المبارك الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، ما يجعلهم يطرحون عدة أسئلة حول أفضل الطرق لمذاكرة المناهج الدراسية في شهر رمضان، بالتزامن مع الصيام، من أجل تحقيق أقصى استفادة من الوقت.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية أفضل طريقة للمذاكرة خلال الشهر المبارك، وفقًا لآراء الأساتذة والخبراء في مجالات التدريس والتربية.

نصائح للمذاكرة في شهر رمضان

قدّم الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أفضل طريقة للمذاكرة، والتي تمكن الطالب على تثبيت المعلومات وعدم نسيانها وهي أن يذاكر الطالب بعد صلاة الفجر حتى الساعة الثامنة صباحًا، وذلك لأنه في هذا التوقيت يكون معدل الكورتيزول في أعلى مستوياته، ما يجعل المخ أكثر قدرة على التحصيل الدراسي وحفظ المعلومات.

ونصح «موافي» في تصريحات تليفزيونية، الطلاب خاصة الثانوية العامة بالابتعاد عن لعب كرة القدم والذهاب للكافيهات، لأنها تعمل على ضياع الوقت، لذلك من الأفضل تناول الطعام الصحي، الذي يحتوي على اللحوم والفاكهة، وأيضًا الابتعاد عن تناول المشروبات، التي تحتوي على الكافيين، مثل الشاي والقهوة، لأنها تعمل على زيادة تلف الأعصاب، والتقليل من تناول النشويات، بالإضافة إلى النوم بشكل جيد ولمدة ساعات متواصلة.

أفضل وقت للمذاكرة

من ناحيته، قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أفضل وقت للمذاكرة في شهر رمضان المبارك، هو بعد صلاة الفجر، لأنه يعد الوقت الذي يستوعب فيه الدماغ أكبر كمية من المعلومات، إذ يستمر الطالب حتى الساعة العاشرة صباحًا، وبعد ذلك يأخذ قسطًا من الراحة ليعود مجددًا للمذاكرة.

وتابع «حمزة» يجب على الطلاب الإدراك أن شهر رمضان المبارك يعد من أفضل الشهور للمذاكرة، لأن الشخص يتناول خلاله كميات محددة من الطعام، وفي أوقات معروفة: «طلاب كتير تفضل تقول مش بيعرفوا يذاكروا في رمضان وده غلط أصلا، رمضان ده سبحان الله من أكتر الشهور اللي الواحد فيها يقدر يثبت المعلومة عشان دماغه مش بتفكر في الأكل وكدا».