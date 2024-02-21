رئيس «إديوجيت»: أنصح الطلاب بالدراسة في مصر ما دام التخصص متوفرا بجامعاتها

قال الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، ورئيس الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، إنَّ الدورة 14 من معرض EDUGATE الدولي تنعقد لتعريف الشباب الراغبين في الالتحاق بجامعات ودراسة تخصصات جديدة، لافتا إلى أن المعرض بمثابة المعبر لكل الشباب الراغب في الحصول على فرص تعليمية مناسبة، من حيث النفقات وغيره.

الطلاب الراغبون بالسفر للخارج للدراسة

أضاف «شمس الدين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه لا ينصح الطلاب الراغبين بالسفر للخارج لدراسة تخصصات علمية جديدة، أن يفعلوا ذلك، ما دامت الدراسة في جامعات داخل مصر لنفس التخصصات متاحة، قائلا: «لا أنصح بالسفر للدراسة في الخارج، ما دام سيحصل الطالب على نفس الشهادة من جامعات محلية».

الجامعات الحكومية الأهلية

وتابع رئيس إديوجيت- EDUGATE: «الجامعات الأهلية التي تم افتتاحها مؤخرا في مصر لها شراكات دولية في برامج للوظائف المطلوبة في المستقبل، ولها شراكات مع جامعات عالمية مرموقة، خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».

وأوضح «شمس الدين» أنَّ الجامعات الحكومية الأهلية في متناول اليد للأسر المصرية، أي من ناحية المصروفات، وأنها منتشرة في مصر فهناك على سبيل المثال جامعة بنها الأهلية وجامعة المنصورة الأهلية.