عصام عمر: «المتحدة» تعطي الفرصة للموهوبين.. ومتحمس لمسلسل «مسار إجباري»

حرص الفنان عصام عمر، على توجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بسبب دورها الفعال في تصعيد الشباب وإعطائهم فرص ومساحة لتقديم مواهبهم أمام الجمهور في الأعمال الفنية.

عصام عمر يشيد بدور الشركة المتحدة

وقال عصام عمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الشركة المتحدة دعمته حين قدمته في بطولة مسلسل «بالطو»، الذي حقق نجاحا كبيرا لم يتوقعه، رغم إن جميع الأبطال كانوا شبابا.

وأضاف دائما ما تتبع الشركة المتحدة نظرية إعطاء الفرصة للموهوبين، وهو ما سوف نراه هذا العام في السباق الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل مسار إجباري، الذي أقوم ببطولته بجانب أحمد داش، وهذا يعبر على مؤشر جيد لتطور السوق.

مسلسل مسار إجباري في رمضان

وأشار إلى أن نجاح مسلسل مسار إجباري في رمضان، سيكون مكسبا لجيل كامل، لذلك فهو متحمس للغاية لهذا العمل، قائلا: «الشركة المتحدة وفرت لنا جميع السبل لتقديم عمل جيد يليق بالجمهور المصري والعربي».