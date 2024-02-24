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مسلسلات رمضان 2024.. سر خطير يقلب حياة عصام عمر وأحمد داش في مسار إجباري

كتب:

هبة أمين
07:57 ص | السبت 24 فبراير 2024
مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري

مشكلة كبيرة يتورط فيها اثنان من الشباب، يتضح فيما بعد أنهما شقيقان لرجل واحد وهو عمر البرنس، وكل منهما يعيش مع والدته، لكن أزمة ما تحدث تقلب حياتهما رأسًا على عقب، لتتصاعد أحداث مسلسل مسار إجباري الذي ينافس ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2024.

تدور أحداث مسلسل مسار إجباري خلال 15 حلقة في رمضان 2024 في إطار اجتماعي لايت، حيث يكتشف كل من «حسن» و«حسين» رغم أنهما متناقضان لأبعد مدى وكل منهما عكس الآخر، أنهما أشقاء لأب واحد، حيث يقرر الأخير أن يفصح لهما عن هذا السر الذي أخفاه عنهما.

قصة مسار إجباري

وتتصاعد الأحداث عندما تقع جريمة قتل، وتحدث لهما أمور غامضة، ولكن هل يضطران للتعاون سويًا لكشف سِر ما يحدث حولهما، أم ستزيد حِدة خلافاتهما؟ الأمر الذي يزيد الأمور تعقيدًا عندما تتعارض تحركاتهما مع بعض أصحاب المصالح من كبار رجال الأعمال.

أبطال المسلسل

تقوم الفنانة صابرين خلال الأحداث بدور والدة الفنان عصام عمر، فيما تجسد بسمة شخصية والدة أحمد داش، كما يشارك في البطولة رشدي الشامي، جوري بكر، محسن منصور، ميار الغيطي، نور محمود، إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، إخراج نادين خان، معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي.

 

 

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بقلم هبة أمين