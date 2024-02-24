بعد «ضرب نار».. الطفل منذر مهران للمرة الثانية مع أحمد العوضي في مسلسل حق عرب

يطل الطفل منذر مهران للمرة الثانية مع النجم أحمد العوضي بطل مسلسل حق عرب، فكان الظهور الأول معه في الموسم الرمضاني السابق، في مسلسل «ضرب نار» ليقدم خلاله دورًا مميزًا، جعله جديرا بفرصة أخرى معه، ليعود إلى محبيه ومتابعيه بـ«حق عرب» الذي يجسد بطولته العوضي أيضًا ليكون ذلك التعاون الثاني معًا.

أداء مميز ملفت للأنظار قدمه الطفل منذر مهران، بسبب جرأته وعفويته وقدرته على تجسيد دور الطفل المشاغب في «حق عرب» ليتعلق به الجمهور كثيرًا، بعد إشادة الكثيرين بحضوره على الشاشة وبساطة ملامحه وأدائه السلس للشخصية التي قدمها، ليعود بمسلسل «حق عرب» مجددًا إلى محبيه ومتابعيه في الموسم الرمضاني 2024.

شهرة الطفل منذر مهران

وترجع شهرة الطفل منذر مهران، إلى مشاركته في مسلسل «جزيرة غمام» الذي تمت إذاعته في رمضان 2022، وجسد خلال شخصية الطفل «سمير ابن محارب» وقدم خلاله اللهجة الصعيدية بإتقان بسبب حبه الشديد لها.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب في عدد من الأحياء الشعبية الأثرية منها، حي الجمالية والمعز والمغربلين، في إطار شعبي مليء بالحكايات والصراعات والرومانسية، ويجسد الفنان أحمد العوضي دور البطل عرب السويركي، الذي يقوم بدور عامل في مصنع أخشاب، يُتهم بقضية قتل تدفعه للهرب محاولًا الدفاع عن نفسه وإثبات براءته.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل «حق عرب»، من بطولة أحمد العوضي، وهدى المفتي، وكارولين عزمي، وسلوى عثمان، ووليد فواز، ورياض الخولي، ووفاء عامر، وآخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.