من الاختيار لـ حق عرب.. دينا فؤاد زوجة أحمد العوضي للمرة الثالثة

لاقى البرومو الرسمي لمسلسل حق عرب بعد عرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رواجًا كبيرًا وسط رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدين بالشخصية التي يجسدها الفنان أحمد العوضي، وظهور الفنانة دينا فؤاد زوجة له.

أحمد العوضي ودينا فؤاد للمرة الثالثة

للمرة الثالثة، دينا فؤاد تشارك البطولة مع الفنان أحمد العوضي في مسلسل حق عرب، لتكون الثنائي الأقوى مع العوضي في تجسيد شخصية الزوجة، إذ تلعب دور فتاة من منطقة شعبية تُدعى حنان الغرباوي، وتبيع الشاي بمنطقة المغربلين لتساعد والدها، وتدور الأحداث بينها وبين البطل «عرب».

أحداث مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب في عدد من الأحياء الشعبية الأثرية منها، حي الجمالية والمعز والمغربلين، في إطار شعبي مليء بالحكايات والصراعات والرومانسية، ويجسد الفنان أحمد العوضي دور البطل عرب السويركي، الذي يقوم بدور عامل في مصنع أخشاب، يُتهم بقضية قتل تدفعه للهرب محاولًا الدفاع عن نفسه وإثبات براءته.

مسلسل اللي ملوش كبير

مسلسل اللي ملوش كبير في ماراثون دراما رمضان 2021، ظهرت فيه الفنانة دينا فؤاد في دور فتاة بنت بلد تحب زوجها وتدافع عنه، تُدعى «قدرية» وهي زوجة الفنان أحمد العوضي وأم أطفاله، لتكن هذه المرة الثانية التي تشارك فيها دينا فؤاد بدور الزوجة للفنان أحمد العوضي.

دينا فؤاد والعوضي في الاختيار

في السباق الرمضاني 2020، شاركت دينا فؤاد في مسلسل الاختيار بطولة الفنان أمير كرارة والفنان أحمد العوضي، إذ جسدت فيه شخصية نسرين عشماوى، زوجة الإرهابى هشام عشماوي، الذي قدم دوره أحمد العوضي.