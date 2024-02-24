رسالة مؤثرة من ابنة هاني الناظر بعد وفاة والدها.. «هروح له أسلم عليه»

حالة من الحزن سيطرت على الجميع بعد وفاة «طبيب الغلابة»، هاني الناظر، الذي تأثر الجميع بفراقه، خاصة أسرته، على رأسهم ابنته التي كتبت في أول تعليق لها بعد وفاة والدها عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة مؤثرة في أول زيارة لوالدها بعد وفاته.

ابنة هاني الناظر تعلق على وفاة والدها

لم تصدق فراقه الذي لم يمر عليه سوى 48 فقط، لتعلق نجلاء هاني الناظر على وفاة والدها برسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: «كلمة الله يرحمه على قد ما هي دعاء ليه بالرحمة على قد ما هي وقعها على ودني مؤلم بتثبت أنه فعلا اتوفى النهارده قررت أروح أسلّم عليه مجرّد إني أقول، أنا رايحة لبابي في حد ذاتها كلمة مريحة نفسيا».

تابعت نجلاء هاني الناظر: «حسستني إني رايحة ليه عادي وأنه معانا، وأنا نازلة قولت لمامي، ها خلص الورق وبعدها هروح لبابي اسلّم عليه زي ما كنت كتير باقول قبل كدة أني رايحة أسلّم عليه عادي».

نجلاء: ما لحقتش أسلم عليه

وفي يوم الوفاة لم تتمكن «نجلاء» من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على والدها، الذي لم تره قبل رحيله، لتكتب عبر حسابها الرسمي: «بابي مات وأنا راجعة ليه في الطريق، مالحقتش أسلم عليه أنا في المطار ومش هلحق حتى الصلاة والدفن».

وفاة هاني الناظر

وكان الدكتور محمد الناظر، طبيب الأمراض الجلدية‏، أعلن وفاة والده الدكتور هاني الناظر بعد رحلة علاج مع مرض السرطان، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، جاء فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر».