تحرير 51 محضر إشغال في حملة لإزالة التعديات بالإسماعيلية

شهدت شوارع حي ثانٍ الإسماعيلية، اليوم السبت، حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات من الشوارع والميادين بنطاق حي ثان، ضمن الحملة المكبرة التي تشهدها المحافظة لرفع الإشغالات، وإزالة التعديات على حرم الطريق.

وقال محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، إن الحملة جاءت بالتنسيق مع شرطة المرافق وقوات شرطة قسم ثان، لرفع الإشغالات؛ من أجل عودة الانضباط للشارع، بمنطقة حي السلام، وأسفرت عن التحفظ على عدد من إشغالات الطريق.

51 محضر إشغال طريق

وحررت الشرطة 51 محضر إشغال طريق، وجرى رفع 153 حالة إشغال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، استمرارا للجهود التي تؤديها الوحدات المحلية في القطاعات كافة.

وقال بشارة في بيان صحفي، إن حملات الازالة تأتي لضبط الشارع، ورفع أي إشغالات أو مخالفات من شأنها تعطيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى التأكيد على التزام جميع المحال والمنشآت التجارية بتطبيق القانون.

ونفذت حملة مكبرة خلال الساعات القليلة الماضية، استهدفت إزالة التعديات، في مركزي القصاصين وفايد، ونجحت في إيقاف حالات بناء بدون ترخيص، وتعديات على الأراضي الزراعية.