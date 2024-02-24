«اللي خلف ما ماتش».. نجل هاني الناظر يكمل مسيرة والده بعد وفاته

باتت سيرته باقية على الرغم من رحيله، عُرف بـ«طبيب الغلابة»، كان لا يكف عن مساعدة من يحتاج إليه في أي وقت، ليكمل نجله مسيرته بعد وفاته، بتلقي جميع الاستفسارات والأسئلة من المتابعين، وكأنه امتداد لوالده ليخلد مقولة: «اللي خلف ما ماتش».

نجل هاني الناظر ينفذ وصية والده بعد وفاته

فاجأ نجل هاني الناظر متابعيه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بنشر صورة له وأخرى لوالده الراحل معلقًا عليها قائلاً: «اللي عنده أي سؤال يقدر يكتبه في التعليقات وربنا يقدرني وأجاوب على أكبر عدد ممكن».

ليلقى «المنشور» تفاعلًا كبيرًا من جميع المتابعين، وأشادوا بذلك التصرف الذي يشعرهم بأن هاني الناظر لا يزال على قيد الحياة: «ربنا يبارك فيك يا دكتور ويجعله في ميزان حسناتك ويجعلك خير خلف لخير سلف ويرحم دكتور هاني»، بينما علق آخر قائلًا: «سامعة صوته في البوست».

بينما كتب آخر قائلًا: «أنت عارف أني كنت بحب البوست ده من الدكتور جدا الله يرحمه، وكنت بدخل أقرا التعليقات واستفاد منها، حقيقي ربنا زرع حبة في قلوب ناس كتير ربنا يرحمه ويغفر له يا رب ويجعل كل اللي عمله مع الناس في ميزان حسناته ويصبركم ويربط على قلوبكم يا رب».

آخر وصايا هاني الناظر قبل وفاته

جاءت آخر وصايا الدكتور هاني الناظر، طبيب الأمراض الجلدية الشهير، والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، عبارة عن نصائح للأمهات ومتابعيه من المرضى، عبر صفحته الرسمية، والتي لاقت تفاعلا من متابعيه، إذ ظل يقدم نصائحه حتى في أصعب ظروفه الصحية.

وفاة هاني الناظر

وكان الدكتور محمد الناظر، طبيب الأمراض الجلدية‏، أعلن وفاة والده الدكتور هاني الناظر بعد معاناة مع مرض السرطان، من خلال منشور لمحمد الناظر عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، جاء فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر».