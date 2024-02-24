بحضور المحافظ.. احتفالات في الإسكندرية بليلة النصف من شعبان

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مساء اليوم، الاحتفال بليلة النصف من شعبان، الذي نظمته مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بمسجد الإمام البوصيري، حيث شهدت المنطقة احتفالا كبيرا وتوافد المواطنين للاحتفال وسط أجواء مميزة.

محافظ الإسكندرية يهنئ بليلة النصف من شعبان

وهنأ محافظ الإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعب مصر بالخير والرخاء.

تكريم مديري إدارات الأوقاف الفرعية

وخلال الاحتفال، كرم محافظ الإسكندرية عددًا من مديري إدارات الأوقاف الفرعية، مقدمًا لهم الشكر على جهودهم المبذولة في خدمة الدعوة والمجتمع.

جاء ذلك بحضور؛ الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور إبراهيم الجمل مدير منطقة وعظ الإسكندرية رئيس لجنة الفتوى، والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.