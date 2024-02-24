السفير غانم صقر الغانم: استثمارات كويتية كبيرة في مصر وسعي مشترك لتعزيزها في الفترة المقبلة

أكد السفير غانم صقر الغانم، سفير الكويت في القاهرة، أن العلاقات الكويتية المصرية تاريخية ومتشعبة تتميز بسمات شديدة الخصوصية تجعلها نموذجاً للعلاقات الأخوية بين الدول، وذلك منذ انطلاقها أوائل القرن الماضي حتى اليوم.

وأشار «الغانم» في تصريحات بمناسبة احتفال السفارة بالمناسبات الوطنية ممثلة في العيد الوطني الثالث والستين وذكرى التحرير الثالثة والثلاثين، اللذين يحلان يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من فبراير الحالى، إلى عمق الترابط الرسمي والشعبي بين البلدين، الذي يتجلى في الزيارات المتبادلة على الصعيدين الرسمي والشعبى، وكان آخرها الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للكويت في ديسمبر الماضي لتقديم واجب العزاء لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في وفاة أخيه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد «طيب الله ثراه»، بما يجسد الوقفات المتبادلة بين القيادتين في السراء والضراء، ويعزز الروابط الأخوية والتواصل الوجداني سواء بسواء.

وقال «الغانم» إن العلاقات بين البلدين تميزت بالمحطات التاريخية المضيئة التي لا تُنسى، ما أضفى عليها طبيعة استراتيجية أسهمت في تناميها على نحو سريع وجعلتها تزداد رسوخاً ولا تنحني أمام أية عواصف أو تحديات وظهرت خصوصيتها بوضوح في كثير من المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية وغيرها.

وشدد سفير الكويت على ارتباط البلدين بعلاقات اقتصادية وتجارية متنوعة يسعى المسئولون إلى زيادتها لتغطي مجالات أوسع، مؤكداً أن الكويت تحتل مكانة متقدمة في مجال الاستثمار داخل مصر بما يتجاوز 20 مليار دولار، وأشار إلى أن الاستثمارات الكويتية في مصر تسهم بشكل كبير في عملية التنمية وتقدر بنحو 25% من حجم الاستثمارات العربية عبر ما يزيد على 1300 شركة كويتية تعمل في مجالات إنتاجية وخدمية متنوعة، علاوة على برامج التمويل التي قدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وتتجاوز 50 مشروعاً استراتيجياً في قطاعات عديدة مثل محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية مياه البحر واستصلاح الأراضي وغيرها، معرباً عن تطلعاته إلى تكثيف مستوى التعاون خلال المرحلة المقبلة.

ووجه السفير غانم صقر الغانم التهنئة إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد أمير دولة الكويت وإلى أبناء الشعب الكويتي وأعضاء الجالية الكويتية في مصر بهذه المناسبة الغالية على قلوب الكويتيين، متمنياً دوام العزة والازدهار للبلدين الشقيقين.