وداعا للبيض والسمن.. طريقة عمل بسكوت سريع وسهل في 10 دقائق فقط

تهتم الكثير من ربات البيوت بمعرفة وصفات سريعة وسهلة لعمل الحلويات، خاصةً في ظل ضيق الوقت، وانشغالهن بأعمال المنزل والأسرة، ومن بين هذه الوصفات المميزة، بسكويت الـ 10 دقائق بدون سمنه وبيض، فهو من الأكلات المهمة التي توفر الوقت والجهد، كما أنه خيار اقتصادي يناسب جميع الميزانيات.

في هذا التقرير، نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير بسكويت الـ 10 دقائق في البيت، وذلك اعتمادًا على مكونات بسيطة وخطوات سهلة لا تتطلب وقتًا طويلاً.

كل ما تحتاجين هو نصف كيلو دقيق وكوب من زيت الزيتون، بالإضافة إلى بعض المكونات الأخرى التي ستجدينها في مطبخك، بحسب موقع «mildlyindian»

مكونات بسكويت الـ 10 دقائق بدون بيض وسمنه:

- نصف كيلو من الدقيق.

- كوب زبدة.

- كوب سكر بودرة.

- كوب حليب.

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

- ملعقة صغيرة من مسحوق الخميرة.

- رشة من الملح.

كيفية تحضير بسكويت العشر دقائق

في وعاء كبير ضعي الزبدة، ثمّ ضيفي السكر البودرة وابدأي الخفق حتى يصبح الخليط ناعمًا.

يمكن استخدام مضرب البيض أو ملعقة خشبية لهذه العملية، في طريقة عمل بسكويت الـ10 دقائق بدون سمنه وبيض، ثمّ ضيفي الحليب وعصير الليمون إلى الخليط ونقلبهم جيدًا حتى يتجانس.

أضيفي الدقيق المنخول والمخلوط بالملح، ومسحوق الخميرة تدريجيا، وقلبي الخليط جيدًا بواسطة ملعقة خشبية، حتى تحصلين على عجينة لينة ومتماسكة.

وبعدما يصبح العجين جاهزًا، شكليه بأي شكل تحبينه، أو يمكن استخدام قطع البسكوت العادية.

ضعي البسكوت على صينية فرن مدهونة بالقليل من السمنة، وادخليها إلى فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 10: 12 دقيقة، أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

أسباب نجاح بسكويت العشر دقائق:

- وحتى ينجح بسكويت الـ10 دقائق بدون سمنة وبيض، احرصي على اختيار مكونات طازجة وبجودة عالية.

- وفي الخطوة الثانية استخدامي سكر بودرة ناعم لضمان نعومة البسكويت.

- كما يجب استخدام زيت نباتي خفيف غير رائحته، مثل زيت الذرة وقومي بخلط المكونات جيدًا.

- بعد تطبيق الخطوات السابقة يمكن الحصول على بسكويت متماسك.

- ويجب تشكيل البسكويت بسرعة حتى لا يبرد الخليط.