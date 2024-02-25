أقل من 200 جنيه.. أسعار كرتونة رمضان 2024 في الهايبر والمحال التجارية

مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم، دائما ما يبحث المواطنون عن أرخص كرتونة لرمضان لتلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل، حيث قدمت أغلب المحال التجارية الكثير من العروض على كرتونة رمضان، مع توفير تخفيضات كبرى على معظم المحتويات بالكرتونة، مع وجود منافسة شرسة في السوق المصرية بين المحال التجارية لتقديم أفضل العروض للمواطنين.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أرخص أسعار لكرتونة رمضان للعام الجاري 2024، في عدد من الهايبرات والمحال التجارية.

كرتونة رمضان كارفور مصر

أعلنت إدارة محال كارفور مصر بيعها لكرتونة رمضان بسعر 175 جنيها، وبها كيس سكر بوزن كيلو جرام واحد، وكيس أرز بوزن كيلو جرام، وكيس مكرونة بوزن 350 جراما، وكيس شاي بوزن 40 جراما، وزجاجة زيت سعة 750 مليمتر، وعلبة سمن 700 جرام، وتحتوي على كيس فول للتدميس وزن نصف كيلو.

كرتونه الخير من خير زمان

أعلنت إدارة محال خير زمان توفيرها لكرتونة الخير بسعر 175 جنيها، وبالكرتونة 1 كيلو من الأرز، وزجاجة زيت سعة 600 مل، وكيلو سكر، وعلبة صلصة 280 جراما، وكيسين مكرونة وزن كل كيس 350 جراما، ونصف كيلو من الملح.

سعر كرتونة رمضان في هايبر بنده

أعلنت إدارة الهايبر عن توفير كرتونة الخير لرمضان 2024 بمبلغ 200 جنيه، وهي الكرتونة المكونة من زيت خليط 600 ملليمتر ومعها 3 كيلو أرز بخلاف 3 مكرونة حجم 300 جرام، وكيس سكر 1 كيلو، وصلصة 300 جرام، وشاي 40 جراما وملح 200 جرام، وهي كل محتويات الكرتونة الجديدة.

سعر كرتونة رمضان في كازيون

قررت إدارة المحل التجاري بيع كرتونة رمضان بسعر 190 جنيها، حيث احتوت الكرتونة على مكونات، أرز بحجم 900 جم وشاي ناعم حجم 40 جم وكيلو سكر وصلصة حجم 280 جم وزيت خليط حجم 700 جم و3 مكرونة حجم 282 جم.اسعار كرتونه رمضان في بنده مصر

اسعار كرتونه رمضان في سبينس

وفي محلات سبينس قررت إدارة الهايبر بيع كرتونة رمضان بسعر 200 جنيه، حيث جائت مكونات الكرتونة، بها 400 جرام من البلح و2 كيس أرز 900 جرام وكيس ملح 200 جرام و2 كيس مكرونة 350 جراما وصلصة وزن 280 جراما وزيت للطبخ والقلي 680 ملليمترا.

أسعار كرتونة رمضان في أسواق العثيم

وفي أسواق محال عبدالله العثيم تباع كرتونة رمضان بسعر 155 جنيها، ومكوناتها كيس أرز وزن 900 جرام وكيس سكر وزن 1 كيلو وزيت خليط وزن 600 مليمتر و2 صلصة ظرف 35 جراما وشاي وزن 40 جراما وملح طعام وزن 225 جراما و2 كيس مكرونة وزن 300 جرام وكيس بلح وزن 400 جرام.