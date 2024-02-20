كم متبقي على رمضان 2024؟.. اعرف الموعد حسب البحوث الفلكية

كم متبقي على رمضان 2024؟ ذلك سؤال يبحث عنه الكثيرين للاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، ووفقًا للبحوث الفلكية فإن غرة شهر رمضان ستكون في شهر مارس.

كم متبقي على رمضان 2024؟

وبالنسبة كم متبقي على رمضان 2024، حسب البحوث الفلكية فإن غرة شهر رمضان 2024 ستكون يوم 11 مارس المُقبل، وذلك بعد إتمام 29 يومًا فقط من شهر شعبان الجاري.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» كم متبقي على رمضان 2024:

- من الثلاثاء 20 فبراير 2024 حتى الاثنين 11 مارس: فيتبقى 20 يومًا.

- من الثلاثاء 20 فبراير حتى يوم الثلاثاء 12 مارس 2024 إذا اكتمل شهر شعبان: فيتبقى 21 يومًا.

ويكون الرأي النهائي لموعد شهر رمضان 2024 بعد استطلاع شهر رمضان لـ دار الإفتاء المصرية، ويختص المعهد القومي لـ البحوث الفلكية بمتابعة جميع الظواهر الفلكية.

ومن المنتظر أنَّ يكون شهر رمضان 2024 يوم 11 من شهر مارس المُقبل، أي بعد نحو 20 يومًا.