من الشر إلى الكوميديا.. ريم عبد القادر تُفاجئ جمهورها بمسلسل بابا جه في رمضان

وجه ملائكي وأداء تمثيلي مميز ظهرت به الطفلة ريم عبد القادر، جعلها الأقرب للقلوب، بعد تقديمها شخصية «شيراز» في مسلسل «ما وراء الطبيعة» قبل 3 أعوام، لتلفت الأنظار إليها بذلك الدور الشرير، ثم تعود إلى الكوميديا بـ«بابا جه» في السباق الرمضاني 2024.

وتستعد «ريم» لتقديم تجربة كوميدية جديدة في رمضان 2024، لتفاجئ جمهورها بذلك العمل، ويكون ذلك الظهور الأول لها برفقة أبطال المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الآباء والأبناء، وكيفية مواجهة العائلة للأزمات التي قد تعصف باستقرار الأسرار.

وفي أحداث المسلسل، يعمل أكرم حسني مديرًا في أحد الفنادق، وهو متزوج من نسرين أمين، وتصبح حياتهما مهددة بسبب تداعيات كورونا.

مسلسل بابا جه 15 حلقة

مسلسل بابا جه في رمضان يتضمن 15 حلقة، وهو من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي الذي يتعاون للمرة الأولى مع الفنان أكرم حسني في عمل درامي، ومن إنتاج شركة ميديا هب- سعدي جوهر.

أبطال مسلسل بابا جه

ويشارك أكرم حسني في بطولة مسلسل بابا جه، نسرين أمين، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، فريال يوسف، محمد أوتاكا، الطفلة حور أحمد، كتابة وائل حمدي، إخراج خالد مرعي.