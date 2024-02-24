فرق تفتيش لمراقبة الانضباط الإداري بالوحدات والمستشفيات في مطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، الدفع بفرق متابعة ميدانية من خلال مديري الإدارات الصحية على مستوي مراكز ومدن المحافظة الثمانية، وجميع الفرق الإشرافية لمتابعة الانضباط الإداري وانتظام العمل بوحدات ومراكز الرعاية الأساسية، خلال فترات العمل الصباحية والمسائية، والمرور الإشرافي من إدارة الرعاية الأساسية على جميع وحدات الرعاية الأولية بشكل مستمر.

تغطية الوحدات بنسبة 100% شهرياً

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن فرق التفتيش والمتابعة قامت بجولات للتأكيد على توافر الخدمات الطبية وعدم التهاون في حق المرضى، تحت إشراف الدكتورة مروة عبدالمنعم مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، وبدأ مديري الإدارات الصحية وجميع الفرق الإشرافية بالإدارات الصحية بالتوسع وتكثيف المرور على الوحدات الصحية لمتابعة الانضباط الإداري ومدى انتظام العمل بمراكز الرعاية الأساسية طوال فترتي العمل الصباحية والمسائية بهدف تنشيط خطة المرور الجماعي لتحقيق نسبة تغطية 100% شهرياً.

دعم الأطقم الطبية

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه يجري تقديم كل الدعم للأطقم الطبية وتذليل كافة المعوقات واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لحسن سير العمل وبصورة فورية وعلى رأس العمل، وإحالة المتغيبين والمقصرين في أداء أعمالهم للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع مؤشرات الأداء، في ضوء تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.