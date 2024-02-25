طاهر النونو لـ«قصواء الخلالي»: إسرائيل تٌجهض جهود المٌفاوضات لاستمرار الحرب

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه حتى الآن لم يصلنا بشكل رسمي المخرجات التي انتهى إليها لقاء باريس، مُنوها أن ما يعلنه الجانب الإسرائيلي حتى الآن يُشير إلى أنه لا يوجد جدية من إسرائيل لإنهاء الاحتلال أو إغاثة الشعب ودخول واحتياجاته.

وتابع «النونو»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «سي بي سي»، أن نتنياهو يواصل المراوغة ولا يبدي أي جدية في وقف إطلاق النار، ووقف العدوان على قطاع غزة، قائلا:« نأمل أن يستجيب الاحتلال للإرادة الدولية الضاغطة ضد هذا السلوك الإجرامي ضد شعبنا في غزة، فهو يقوم الآن بحرب تجويع وقصف وقتل مباشر، فهناك أطفال ماتوا من قلة الغذاء والطعام الذي يصل للقطاع، وقوات الاحتلال تمنع وصول الطعام ويمارس العقاب الجماعي، ضاربا بعرض القوانين الدولية عرض الحائط».

نتنياهو يلقي بإسرائيل إلى الهاوية

وشدد على ضرورة أن يُدرك المجتمع الإسرائيلي أن نتنياهو يلقي بهم إلى الهاوية، ويقامر بحياة الجميع في هذه المعركة التي لا توجد ملامح للنهايتها، فهو يسعى لبقاء حكومته المُتطرفة، موضحًا أن الاحتلال دائما ما يُرسل مقترحات ومواقف جديدة تختلف مع توصل إليه الوسطاء، مشيرا إلى أنها تريد تعطيل الوصول إلى اتفاق، وإجهاض ما توصل إليه الوسطاء لإنهاء الحرب.