محمود مسلم: القادة الأوروبيون يعون دور مصر وأهميتها في الشرق الأوسط

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الاتحاد الأوروبي يصف مصر بأنها واحة الاستقرار في المنطقة.

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة TEN، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن القادة الأوروبيين يعون دور مصر وأهميتها سواء في توصيل المساعدات أو خروج الأجانب.

منحة من الاتحاد الأوروبي لمصر

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يعطي منحة لمصر خلال أسابيع سيعلنها بشكل واضح بجانب الاستثمارات التي ستأتي، موضحا أن مشروع تطوير رأس الحكمة يشير إلى أن مصر مستقرة، وكل من راهنوا على سقوطها فليذهبوا إلى مزبلة التاريخ.

مصر لديها بنية أساسية تجذب الاستثمارات

وتابع: «وجود مصر مستقرة، وجاذبة للاستثمار ولديها بنية أساسية ومناخ ثقة سيدفع الكثيرون للعودة للاستثمار مرة أخرى فيها».