تخلص منه فورًا.. علامة في الباور بانك تدل على انفجاره

على الرغم من فوائده في إنقاذك بالوقت الحرج عند نفاذ شحن الهاتف، إلًا أنك يمكن أن تتعرض لأضرار كارثية بسببه، أو يتلف هاتفك الذكي، لذلك يجب أن تكون حريصًا عند استخدامه، وتكون على علم بالعلامات التحذيرية التي تدل على انفجاره، وتُقلل من استخدامه بسبب خُطورته التي وصلت إلى حظر تواجده على الطائرات، لذلك عند ظهور هذه العلامة تخلص من الباور بانك فورًا، بحسب موقع«consumerproductsafety» البريطاني.

احذر هذه العلامة في الباور بانك

ويعتبر الباور بانك من الأجهزة المفيدة في كل بيت، والأكثر استخدامًا لإنقاذ الهاتف في الوقت الحرج عند نفذ الشحن، لكن البعض يكثر استخدامه حتى تنتفخ البطارية قليلًا، ثم مع الوقت يخرج منه دخان وهذه العلامة تدل على انفجاره، لذلك تخلص منه فورًا.

أسباب تلف الباور بانك

اعتمادك باستمرار على استخدام الباور بانك لشحن هاتفك قد يتسبب ببساطة في تلفه، أو تعرض بطارية الهاتف لبعض الأضرار على المدى الطويل، إذ تم تصميم الشواحن المُتنقلة لاستخدامها أثناء الطوارئ فقط وليس لشحن البطارية باستمرار، لذلك تجنب استخدام الباور بانك لشحن هاتفك واستخدمه فقط للحالات الطارئة.

التأثير على البطارية

وقد يتسبب الباور بأنك ذو الجودة السيئة بإتلاف بطارية هاتفك، فإذا قمت بشحن هاتفك بشاحن الباور بأنك غير أصلي أو رديء الصنع، فإنه قد يتسبب في تلف كبير لهاتفك الذكي وتلف البطارية على الفور، لذا؛ تأكد من شراء باور بأنك من مصدر موثوق به، وتأكد من أن شحنه يتناسب مع هاتفك.