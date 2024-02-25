أدعية صلاة التسبيح تكفر الذنوب وتٌغير حياتك 180 درجة.. احرص عليها

تعد ليلة النصف من شهر شعبان المبارك من الليالي التي لها فضل كبير عند الله عزوجل، وأوصى النبي الكريم بالتقرب إلى الله عزوجل فيها، والإكثار من الصلاة عليه لينال العبد للشفاعة ويحصل على ما يتمنى وما يريد، ولذلك يتساءل الكثير عن أهم الأدعية التي يمكن للعبد أن يٌرددها في تلك الليالي المباركة ومن بينها أدعية صلاة التسبيح.

أفضل دعاء لصلاة التسابيح

وبخصوص أدعية صلاة التسبيح، أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه يكفي أن يُصلى العبد صلاة التسابيح ولو لمرة واحدة في حياته، لما لها من فضل كبير وأجر عظيم، فضلا عن أن النبي الكريم علمها لعمه العباس.

كيفية أداء صلاة التسابيح

وحول الحديث عن كيفية أداء صلاة التسابيح، استشهد أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، عبر فضائية «الناس» بالحديث النبوي الشريف الذي قال به النبي الكريم لعمه العباس:« يا عماه ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيته، عشر خصال، أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإن فرغت من القرآن قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرًا، ثم تهوي ساجدًا، فتقولها وأنت ساجد عشراً، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً، ثم تسجد فتقولها عشراً، ثم ترفع رأسك فتقولها عشراً، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في الأربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة».

أدعية صلاة التسابيح

وفيما يتعلق بالحديث عن أداء صلاة التسابيح، فقد روى عن زاد الطبراني: فإذا فرغت فقل بعد التشهد وقبل السلام في صلاة التسابيح: «اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم حتى أخافك،اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك، حتى أعمل بطاعتك عملًا استحق به رضاك وحتى أناصحك بالتوبة خوفًا منك، وحتى أخلص لك في النصيحة حبًا لك، وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها، حسن ظني بك، سبحان خالق النور»، ثم يزيد بعد ذلك ما شاء من دعاء بما أهمه.