«الأرصاد»: استقرار الأحوال الجوية اليوم.. وتحذير من نشاط الرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار الأحوال الجوية اليوم على جميع أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

شبورة وضباب على الطرق

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، وجود شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والطرق الزراعية والسريعة ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

رياح نشطة

وحذّرت الأرصاد من نشاط للرياح الشمالية الغربية على مناطق من جنوب ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة، وبسرعات تصل إلى 34 كيلومترا في الساعة.

استقرار الملاحة البحرية

وتشهد الأجواء استقرار الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، حيث يتراوح ارتفاع الموج على البحر المتوسط بين 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما البحر الأحمر فيكون ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.