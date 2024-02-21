«الأرصاد» تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة.. ما زلنا في الشتاء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من تخفيف الملابس بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، تجنبا للإصابة بنزلات البرد، وطالبتهم بعدم الانخداع بحالة طقس اليوم والأسبوع المقبل، قائلة:«مازنا في فصل الشتاء، رغم التغيرات الجوية المؤقتة».

تحذير من الانخداع بارتفاع الحرارة

وأضافت الهيئة في بيانها، أن زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس ستبدأ من اليوم، وحينها سيشعر الفرد بالدفء، لذا يحذر الانخداع بهذا الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة وتخفيف الملابس.

انخفاض الحرارة ليلا

وأشارت الأرصاد إلى أنه على الرغم من ارتفاع الحرارة خلال ساعات النهار، إلا أن ساعات الصباح الباكر والمساء المتأخرة تشهد انخفاضا في الحرارة، لتصل إلى 14 درجة.

درجات الحرارة الصغرى

القاهرة 13

أكتوبر 12

بنهــــا 13

دمنهور 13

وادي النطرون 12

كفر الشيخ 12

المنصورة 13

الزقازيق 13

شبين الكوم 12

طنطا 12

دمياط 12

بورسعيد 13

الإسماعيلية 11

السويس 13

العريش 11

رفح 11

رأس سدر 13

نخل 6

كاترين 4

الطور 14

طابا 11

شرم الشيخ 16

الإسكندرية 12

العلمين الجديدة 11

مطروح 10

السلوم 8

سيوة 7

رأس غارب 13

الغردقة 14

سفاجا 14

مرسى علم 16

شلاتين 13

حلايب 15

أبو رماد 14

رأس حدربة 15

الفيوم 10

بني سويف 10

المنيا 7

أسيوط 8

سوهاج 9

قنا 11

الأقصر 11

أسوان 12

الوادي الجديد 8

أبو سمبل 12