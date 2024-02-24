تغير مفاجئ في حالة الطقس بسبب ظاهرة تستمر 6 أيام.. هل تشهد البلاد عاصفة؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد، متوقعة تأثير ظواهر جديد وانحسار فرص سقوط الأمطار، لافتة إلى أن الطقس خلال ساعات النهار يميل للدفء بدءا من القاهرة الكبرى وحتى السواحل الشمالية، ويسود طقس دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، وفي المساء والصباح الباكر تكون الأجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء.

تغير مفاجئ في حالة الطقس

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تغيرات مفاجئة في حالة الطقس، إذ تنحسر فرص سقوط الأمطار، لتتعرض البلاد لنشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وكشفت الأرصاد أن انتشار الرياح المثيرة للرمال والأتربة لا ينبئ عن حدوث عاصفة ترابية خلال الساعات القادمة، موضحة «لن تصل حد العاصفة»، مشيرة إلى أنها تستمر لمدة 6 أيام على مناطق متفرعة وتفاصيلها كالتالي:

نشاط الرياح المثيرة للرمال على عدة مناطق

تتعرض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد لنشاط الرياح على فتات متقطعة يوم الاثنين، وتشهد السواحل الشمالية وجنوب سيناء نشاط للرياح يوم الثلاثاء، وتتأثر السواحل الشمالية بنشاط الرياح من يوم الأربعاء وحتى الجمعة.

درجات الحرارة غدا الأحد 25-2-2024

- القاهرة والوجه البحري العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

- جنوب سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة

- شمال الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.