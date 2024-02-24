كاتب صحفي: مصر تحرص على تنسيق عربي دائم لدعم القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي نورالدين القلعاوي مساعد رئيس تحرير جريدة الوطن، إن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي قضية محورية ومركزية، حيث كانت مصر دائما هي السند والداعم للقضية على مدار تاريخها منذ حرب 1948 وحتى اندلاع الأحداث منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف «القلعاوي» خلال حواره ببرنامج «صحافة لايف» المذاع عبر قناة «إكسترا لايف»، أن مصر تحرص على تنسيق عربي دائم ومستمر مع الدول العربية وخاصة مع الدول الحدودية مع الأراضي الفلسطينية.

اتصالات على أعلى مستوى بين مصر وكافة القادة

وأشار «القلعاوي» خلال قراءته لمستجدات الأوضاع في غزة إلى وجود اتصالات على أعلى مستوى بين مصر وكافة القادة والزعماء حول العالم، وكانت مصر على اتصال بشكل كبير مع الأردن على كافة الأصعدة والمستويات لأهداف كثيرة، منها تهدئة الأوضاع في قطاع غزة، والحد من دائرة الحرب واستهداف المدنيين.

اتصالات لحشد الرأي العالمي لوقف العدوان على غزة

وأوضح أنه كان هناك أيضا تنسيقًا في مسار إدخال المساعدات، مشيرا إلى أن مصر ساهمت بشكل كبير في المساعدات الداخلة إلى غزة بنسبة وصلت إلى 80%، وإلى استمرار التواصل بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله بن الحسين ملك الأردن، وذلك من خلال الاتصالات أو القمم المتبادلة بين الزعيمين؛ لدعم الأشقاء في فلسطين وحشد الرأي العالمي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.