مع بداية التعاملات.. تراجع سعر الذهب اليوم الأحد 24-2-2024 في الأسواق

هبوط سعري كبير شهده سعر الذهب اليوم الأحد في مختلف محال الصاغة، خلال بداية التعاملات المسائية، وذلك في إطار سلسلة من الانخفاضات شهدها سعر الذهب، قبيل الإعلان عن توقيع مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، بين مصر والإمارات، حيث شهد المعدن الأصفر منذ أول أمس وحتى أمس، (خلال 24 ساعة) انخفاضًا وصلت قيمته لـ500 جنيه دفعة واحدة، بسعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر شيوعا في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر

وخلال السطور التالية، توضح «الوطن» أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر، عقب الانخفاض الكبير المستمر منذ الجمعة، وفق ما أعلنته شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن، بعد الانخفاض 3314 جنيهًا للشراء في بداية التعاملات المسائية، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، الذي كان متخطيًا 3900 جنيه أول أمس الجمعة.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بعد الانخفاض 2900 جنيه للشراء، في بداية التعاملات الصباحية، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، الذي انخفض 100 جنيه في الجرام، خلال ساعة من الآن، وكان متخطيًا أول أمس الجمعة الـ3400 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن، بعد الانخفاض 2485 جنيها، بداية التعاملات الصباحية، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن بعد تراجعه 23200 جنيه للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، الذي كان سعره أمس 27120 جنيهًا.