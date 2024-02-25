الرعاية الصحية: تطبيق التأمين الشامل بجنوب سيناء جعلها وجهة جاذبة للسياحة العلاجية

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور مجدي رياض فايق، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية، مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لبحث التعاون وتعزيز السياحة العلاجية والاستثمارات الصحية في المحافظة.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون في شتى مجالات الرعاية الصحية في محافظة جنوب سيناء، ومنها تعزيز البنية التحتية الصحية، وتعزيز الخدمات الطبية والعلاجية المتوفرة للمواطنين والمرضى الدوليين، كما جرى مناقشة زيادة الاستثمارات في مجال السياحة العلاجية، إذ تعتبر جنوب سيناء وجهة مفضلة للسياحة الصحية نظرًا لموقعها الجميل ومناظرها الطبيعية الخلابة، وجرى التأكيد على أهمية توفير البيئة الملائمة لاستقبال السياح الباحثين عن العلاج، بما في ذلك توفير الفنادق والمنتجعات الصحية ذات المستوى العالي والكوادر الطبية المتخصصة.

وضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ المبادرات والمشاريع الصحية

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أهمية هذا اللقاء متابعًا نستهدف وضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ المبادرات والمشاريع الصحية في جنوب سيناء لتعزيز الرعاية الصحية للمواطنين والمرضى الدوليين والتنمية الصحية المستدامة في المحافظة.

وأكد أن تطبيق التأمين الشامل عزز مكانة جنوب سيناء كوجهة جاذبة لكبرى الاستثمارات في الرعاية الصحية والصناعات المغذية لها واستقدام السياحة العلاجية، مشيرًا إلى أن السياحة العلاجية مصدر دخل هام، قائلا: «نعزز جميع فرص الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات الصحية ونمو الاقتصاد في مصر».

تاريخ من التعاون المثمر بين مصر والإمارات

وثمَّن السبكي، التعاون مع إيكو ميديكال الإماراتية مشيرا إلى تاريخ من التعاون المثمر بين مصر والإمارات لتحقيق صالح الشعبين الشقيقين ودعم التحول والتنمية الشاملة المستدامة.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تتمتع بطبيعة جغرافية ومقومات سياحية متفردة تؤهلها لأن تصبح عاصمة السياحة العلاجية في مصر، قائلا إنه بعد نجاح تطبيق التأمين الشامل وجهود هيئة الرعاية الصحية في برامج الترويج للنشاط الصحي جنوب سيناء، أصبحت جاذبة لكبرى الاستثمارات في شتى مجالات الرعاية الصحية واستقدام السياحة العلاجية.

من جانبه، أكد الدكتور مجدي رياض فايق، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية، تعاونه لتعزيز السياحة العلاجية في جنوب سيناء وتعزيز الاستثمارات الصحية في المحافظة، قائلا: فخورون بالتعاون المثمر مع مصر في قطاع الرعاية الصحية ونتطلع لمزيد من التطور والنجاح المشترك خلال الفترة القادمة.

وفي ختام اللقاء، وجه محافظ جنوب سيناء، ورئيس هيئة الرعاية الصحية، الدعوة للرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية، لحضور المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، المقرر انعقاده تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أوائل شهر مارس المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.