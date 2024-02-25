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التغيرات المناخية تضرب أستراليا والهند.. حرائق هائلة وجفاف غير مسبوق

كتب:

أحمد عادل موسى
10:26 ص | الأحد 25 فبراير 2024
حرائق الغابات - صورة أرشيفية

حرائق الغابات - صورة أرشيفية

تضرب التغيرات المناخية العديد من الدول حول العالم، آخرها تأثيرات ظاهرة «النينو» المرتبطة بحرائق الغابات والأعاصير والجفاف تظهر على الدول، فهناك ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في انتشار الحرائق في أستراليا، وجفاف يسود دولة الهند.

حرائق الغابات تضرب أستراليا

وفي سياق متصل، صرحت السلطات الأسترالية اليوم، أنَّ حرائق الغابات التي اندلعت منذ عدة أيام قد تسببت في تدمير عدد من المنازل في ولاية فيكتوريا، وحذرت السلطات من أن ارتفاع درجات الحرارة قد يزيد من انتشار الحرائق في الأيام القادمة، بحسب ما ذكرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وقالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا آلان للصحفيين: «هذه أنباء مقلقة للغاية بالنسبة لتلك العائلات»، مؤكّدة أنَّه جرى تحديد تدمير 6 منازل حتى الآن».

وتشهد أستراليا تأثيرات ظاهرة النينو المناخية، والتي تعتبر عادة مرتبطة بحرائق الغابات والأعاصير والجفاف. 

ووفقًا لهيئة الطوارئ في ولاية فيكتوريا، اندلع أكثر من 15 حريق غابات اليوم في الولاية.

وأعربت رئيسة وزراء الولاية عن «مخاوف بشأن الطقس هذا الأسبوع، خصوصاً من يوم الأربعاء حتى الخميس»، مضيفة «نحن نعلم بالفعل أن المؤشرات تشير إلى تصاعد الأمور»، مشيرة إلى عقد اجتماع لسلطات الطوارئ اليوم للتخطيط للأسبوع المقبل.

جفاف يضرب دولة الهند

وعلى جانب آخر، تشهد الهند تغيرات مناخية مؤخرًا، إذ تعرضت المراعي في ضواحي سريناجار العاصمة الصيفية لكشمير الهندية لجفاف شديد، وقد شهدت المنطقة هذا العام فترة طويلة من الجفاف وكميات أقل من الثلوج بعد موجة فيضان.

وفي شهر يناير الماضي، سجلت بعض أجزاء من كشمير جفافًا ودفئًا لم تشهده من أكثر من 4 عقود مما يعاني المزارعين من تلف المحاصيل.

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