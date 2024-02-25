اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة البيطريين تجتمع بالمرشحين اليوم

تعقد اللجنة العليا للإشراف على انتخابات نقابة البيطريين 2024، برئاسة الدكتور ناجي سلام، اليوم، اجتماعا، بحضور الأطباء البيطريين المُرشحين علي جميع المقاعد الانتخابية، سواء نقابة عامة أو نقابات فرعية، وذلك بنادي الأطباء البيطريين بالعجوزة أمام مستشفى الشرطة العجوزة.

انتخابات نقابة البيطريين 2024

ويأتي اجتماع اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة البيطريين 2024، للنظر في مناقشة الإعدادات اللازمة ليوم الانتخابات للوصول إلى مستوى أمثل لها.

وخلال الاجتماع يجرى مناقشة عمل توكيلات المرشحين لمندوبيهم في اللجان، نظرا إلى أنه لن يسمح لأي فرد بالتواجد داخل اللجان بدون توكيل صادر من لجنة الإشراف على الانتخابات مقابل رسوم إدارية لمن يرغب.

ومن المقرر في اجتماع اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة البيطريين 2024، يجرى الحصول على نسخة من أعضاء الجمعية العمومية سواء محافظة أو قطاع أو جمهورية طبقا لآخر تحديث مقابل رسوم إدارية لمن يرغب.

اللجنة المشرفة على انتخابات البيطريين

وأكد رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات البيطريين، أنه يجرى الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بعملية الاقتراع، المقرر لها الأربعاء 6 مارس 2024.

وتشهد انتخابات نقابة البيطريين 2024 منافسة بين 13 مرشحا على منصب النقيب، وهم:

1. أيمن محمد حلمي عبد السلام.

2. جمال الدین أمین محروس شمس.

3. خالد حلمي محمد سليم.

4. شوقي الكردي محمد نصر شاهين.

5. شيرين علي زكي احمد جاد الرب.

6. طارق كمال زكي محمد.

7. طاهر محمد محي الدين عبد الحميد الرفاعي.

8. عبد العزيز محمد محمد الجوهري.

9. مجدي حسن احمد محمود.

10. محمد عفيفي علي سيف.

11. محمد فاروق جاد الكريم خليل.

12. هاني السيد مرعى ماضي.

13. هاني رمضان عبده علي.