انتخابات نقابة البيطريين 2024 بمحافظة الفيوم.. الموعد وأسماء المرشحين

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات نقابة البيطريين، القائمة النهائية للمرشحين على مقاعد النقيب والعضوية، أكثر من 15 سنة أو أقل، لانتخابات نقابة البيطريين 2024 محافظة الفيوم، كما أعلنت موعد إجراء الانتخابات، إذ تعقد اجتماعًا اليوم لمناقشة الاستعدادات اللازمة لذلك.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل انتخابات نقابة البيطريين 2024 بمحافظة الفيوم، وقائمة المرشحين، وموعد ومكان إجراء الانتخابات.

موعد انتخابات نقابة البيطريين 2024

وكشفت اللجنة العليا أن موعد انتخابات نقابة البيطريين 2024 في جميع المحافظات عدا القاهرة والجيزة وقنا، يوم الأربعاء 6 مارس المقبل، في الفترة من 10 صباحًا وحتى 6 مساءً، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، فيما لم يتم الإعلان عن مكان إجراء الانتخابات حتى الآن.

المرشحون لانتخابات نقابة البيطريين

وبحسب اللجنة العليا للإشراف على انتخابات نقابة البيطريين 2024 محافظة الفيوم، فإنّ المرشحين لانتخابات التجديد النصفي بمحافظة الفيوم على مقعد النقيب هما:

الدكتور أسامة علي مخلوف حسن وشهرته الدكتور أسامة مخلوف.

الدكتور علي سعد علي محمد وشهرته الطبيب الثائر.

المرشحون لعضوية نقابة البيطريين بالفيوم

ويتنافس على مقاعد عضوية نقابة البيطريين 2024 فرعية الفيوم أكثر من 15 سنة كل من:

الدكتور أيمن رشاد حسين عبد الجواد وشهرته أيمن رشاد.

الدكتورة سوزانا أشرف عبد الله محمود وشهرتها سوزانا أشرف.

الدكتورة صفاء إبراهيم محمد محمد وشهرتها صفاء إبراهيم.

الدكتورة ماجدة أنور عبد العليم الكافوري وشهرتها ماجدة الكافوري.

كما يتنافس على مقاعد عضوية النقابة الفرعية أقل من 15 سنة كل من:

الدكتورة سلمى عصام الدين رشاد قطب.

الدكتور شعبان إبراهيم علي إبراهيم وشهرته شعبان البطران.

الدكتور عمار محمد عمار خميس وشهرته عمار العوامي.

الدكتور محمد محمود حمدي جمعة، وشهرته محمد حمدي.