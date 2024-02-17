انتخابات البيطريين.. المرشحون بالتجديد النصفي على منصب النقيب

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور ناجى سلام، القوائم النهائية للمرشحين بالانتخابات على كافة المقاعد على مستوى الجمهورية.

قائمة الأطباء البيطريين

وجاءت قائمة الأطباء البيطريين المرشحين على منصب نقيب الأطباء البيطريين تضم 13 مرشحا يتنافسون على منصب النقيب العام كالتالي:

1. أيمن محمد حلمي عبد السلام.

2. جمال الدین أمین محروس شمس.

3. خالد حلمي محمد سليم.

4. شوقي الكردي محمد نصر شاهين.

5. شيرين علي زكي احمد جاد الرب.

6. طارق كمال زكي محمد.

7. طاهر محمد محي الدين عبد الحميد الرفاعي.

8. عبد العزيز محمد محمد الجوهري.

9. مجدي حسن احمد محمود.

10. محمد عفيفي علي سيف.

11. محمد فاروق جاد الكريم خليل.

12. هاني السيد مرعى ماضي.

13. هاني رمضان عبده علي.

بينما يتنافس على عضوية مجلس النقابة العامة فوق سن الـ15سنة، 38 طبيبا وطبيبة، بينما يتنافس على مقعد النقابة العامة تحت سن الـ15 سنة بلغ عددهم 11 طبيبا.

انتخابات التجديد النصفي

وكان رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفي، أكد أنه وفقا للجدول الزمنى سيتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بالانتخابات على كافة المقاعد عقب اجتماع مجلس النقابة العامة، وذلك تمهيدا لإجراء العملية الانتخابية لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية عدا «القاهرة، الجيزة، قنا» يوم الأربعاء 6 مارس 2024.