تفاصيل اختبارات شهر فبراير 2024 لصفوف النقل.. يبدأ خلال أيام

وجّهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن اختبار فبراير 2024 والمقرر عقده خلال أيام لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي، وفق الجداول المعلنة من الإدارات التعليمية، مشيرا إلى أنّ الامتحان غير موحد ويكون على مستوى المدرسة.

اختبارات شهر فبراير 2024

وأوضحت المديريات التعليمية ضوابط عقد اختبارات شهر فبراير 2024، لصفوف النقل، كما يلي.

- يستهدف الامتحان أجزاء من المقرر التي تم تدريسها في شهر، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط.

- يتم إجراء الاختبار في الفترة الدراسية من اليوم الدراسي ولا تؤثر الامتحانات على سير اليوم الدراسي.

- يعقد امتحان مادتي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية للمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والخاصة لغات في نفس موعد امتحان مادتي العلوم والرياضيات بنفس الجدول.

- يعقد امتحان مادة «كونكت بلس» بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة والخاصة حسب ظروف كل مدرسة.

- تعبر نتيجة الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالألوان وفقا للقرار الوزاري الخاص بنظام التعليم في الصفوف الابتدائية.

- مادة القيم تكون من خلال تقويم تكويني يقيّم فيه المتعلم نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المنهج باستخدام مقياس الأداء.

- التربية الفنية والتربية البدنية والصحية والتربية الموسيقية وأنشطة التوكاتسو، يقيم المعلم أداء التلميذ في كل مادة وفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة ويشار إليها بعبارة ويشأر إليها بعبارة «يجتاز - لم يجتاز».