«الأرصاد»: أجواء دافئة.. وارتفاع درجات الحرارة خلال أسبوع (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد ارتفاعا في قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 3 إلى 3 درجات، حيث تكون العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية، وتشهد الحرارة مزيدا من الارتفاع طوال الأسبوع.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»: «يُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 24 إلى 25 درجة مئوية خلال فترة النهار، ومع نهايات الأسبوع سيكون هناك مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية خلال فترة النهار».

وتابعت: «الأجواء دافئة تمامًا خلال فترة النهار في معظم الأنحاء خاصة في المحافظات الشمالية، وتكون درجات الحرارة في المناطق الجنوبية أعلى ومائلة للحرارة خلال فترة النهار، لتأثرنا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وعدم وجود أي سحب مؤثرة».

وأكملت: «الكتل الهوائية الصحراوية تؤثر ولكن في فترات الليل، ومع غياب أشعة الشمس يحدث العكس، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ».